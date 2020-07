Máxima verrast Zeeuwen met werkbezoek: dat is even wat anders dan een groepje Europarlementariërs

Onder tentdoeken, op boomstammen

De koningin arriveerde even na het middaguur in Westenschouwen in het klimbos. Onder tentdoeken en gezeten op boomstammen, legden verschillende Zeeuwse ondernemers uit de recreatiesector uit hoe zij met de coronacrisis zijn omgegaan. Zo gaf Jerry Troy van hotel Villa Magnolia in Oostkapelle zijn personeel de kans om cursussen te volgen in de periode dat het hotel gesloten was. Gabriël Coppoolse van camping Ons Buiten heeft onder meer de receptie van de camping ‘contactloos’ gemaakt. Marieke Braber van vakantiepark Zonnedorp in Renesse besloot te investeren in privésanitair op de staanplaatsen. Ze vertelde de koningin over de grimmige sfeer die in maart aan de kust dreigde doordat de lokale bevolking toeristen liever niet zag komen. Het besluit van de Veiligheidsregio Zeeland om enige tijd toeristische overnachtingen te verbieden was zwaar, maar wel verstandig, zei Braber.