Maurits Portier maakt graag mensen blij: ‘Ik wil altijd iets moois neerzetten - beperkingen of niet’

Als zijn broertje en hij geen astma hadden gehad, was Maurits Portier misschien nooit in Zeeland komen wonen. Halverwege de jaren zestig adviseerde de huisarts in Breda zijn vader, die een decennium eerder vanuit Indonesië naar Nederland was gekomen, een plek te zoeken waar de jongens ruimer konden ademen. Zeeland bijvoorbeeld. Vader Portier, die net als zijn vrouw kunstenaar was, ging werken bij de Schelde. Het gezin kreeg een woning van de scheepswerf in Nieuw- en Sint Joosland. ,,Mijn moeder is Nederlands, mijn vader was Indisch. Ik voel me een echte Indische Zeeuw”, zegt Maurits Portier.