Matrassen vanaf dit jaar apart ingezameld

Het is de bedoeling dat de matrassen eens per week worden opgehaald in de Zeeuwse milieustraten. MRE haalt deze matrassen op met haar Eco-trailer. Hierin passen zevenhonderd matrassen. Van een afgedankt matras kan zo’n 95 procent worden hergebruikt. Er worden grondstoffen uitgehaald voor bijvoorbeeld judomatten en isolatiemateriaal. De veren worden hergebruikt in de staalindustrie. Ook schoon textiel wordt gerecycled. Materiaal wat niet schoon is wordt na reiniging gebruikt in de industrie of komt alsnog bij het afval.

Het is sinds vorig jaar verplicht om matrassen apart in te zamelen. Afgelopen jaar heeft Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) een jaar geëxperimenteerd met matrasrecyclingbedrijven. Enkele milieustraten zamelden dus al langer matrassen in. In de milieustraat van Kapelle is het niet mogelijk om matrassen in te leveren wegens gebrek aan ruimte. Daar staan verwijsborden naar milieustraten in de buurt.