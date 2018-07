Massimo's Wehkamp-account werd gehackt

MIDDELBURG - Massimo Randag uit Middelburg kreeg donderdag 28 juni een verontrustend mailtje: ,,Het was een bevestigingsmail van een bestelling. Ik zou voor 899 euro een HP monitor gekocht hebben. Alleen was dat niet zo."

De monitor zou worden geleverd op een afhaalpunt in Leusden, las de negentienjarige Middelburger. De rekening zou natuurlijk bij hem komen. ,,Ik heb direct met Wehkamp gebeld. Daar vonden ze het ook vreemd. Ik zou worden teruggebeld."

De manager die even later opbelde, kon Massimo geruststellen: Wehkamp had de bestelling tegengehouden en ze gingen de zaak onderzoeken. ,,Ik dacht gelijk: foute boel, mijn account is gehackt, ik moet mijn wachtwoord veranderen. Wat ik me niet wist: ik was niet de enige. Die hacker heeft veertig accounts gehackt bij Wehkamp en voor in totaal zo'n 25.000 euro aan spullen gekocht op andermans naam."

Voor Massimo is de kous af. ,,Ik hoef geen aangifte te doen, want er is al een 25-jarige man uit Den Bosch opgepakt. En dezelfde dag dat de manager mij belde is alles opgelost. Voor mij zijn er geen gevolgen. Wehkamp is heel behulpzaam geweest."