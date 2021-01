Massavaccinatie in Zeelandhallen begonnen: ‘We hebben hem!’

Het loopt vrijdagochtend werkelijk op rolletjes. Na het ziekenhuispersoneel op de intensive cares, de Covid-afdelingen en de spoedeisende hulp, is nu de volgende groep aan de beurt. Degenen die vrijdag hun eerste van de twee prikken komen halen, wandelen de Oosterscheldehal in, worden er door gastheren en -vrouwen opgevangen en de weg gewezen naar een van de twee priklijnen die nu open zijn. Na wat papierwerk volgt dan hét moment: de vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Daarna rolt een bewijs uit de printer en moeten mensen nog even een kwartiertje wachten voor het geval er bijwerkingen zijn.

,,Ach, het was een speldeprikje”, reageert Onno van Iren als hij op een stoeltje zit te wachten. ,,Zo erg is het allemaal niet.” Hij begeleidt gehandicapten in Heinkenszand voor de stichting Kind In Ontwikkeling (kio). ,,Ik heb geen moment getwijfeld. Toen ik van mijn baas hoorde dat ik de prik mocht halen, heb ik gelijk het landelijke nummer gebeld. Het is voor mijn werk belangrijk, maar privé ook hoor. Een biertje in de stad doen, of even lekker naar vrienden gaan... man, wat heb ik daar veel voor over. Ik zit al een hele poos thuis en ben daar helemaal klaar mee.”