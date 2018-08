Massale kokkelsterfte in Zeeland is een ramp voor scholeksters

Rico Verhoeven vroeg Klaas Otto om vriend met rust te laten

16:49 BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - Kickbokser Rico Verhoeven, geboren en getogen op Tholen, is bij No Surrender-oprichter Klaas Otto langsgegaan. Volgens Verhoeven om tegen hem te zeggen dat Otto zijn vriend Danny van der G. niet meer in elkaar moet slaan. Volgens Otto om te zeggen dat hij zich niet met de scheiding van Van der G. en zijn vrouw mocht bemoeien.