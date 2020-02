Massada speelt in CCXL: ‘Muziek zit Molukkers in de genen’

Massada, de band met grotendeels Molukse muzikanten, maakte in de jaren zeventig furore met een nieuwe sound: latin rock/percussie rock’. Na vele hoogtepunten werd het stiller, maar Massada herleefde. Oude fans blijken nog steeds trouw en brengen nu ook hun kinderen mee. Vrijdag staat Massada in Theater CCXL in Vlissingen.

Massada is een band met een verhaal. Dat beseften ook de makers van het televisieprogramma Andere Tijden van de NPO, die daar in december een aflevering aan wijdden onder de titel Trots op Massada. Het verhaal begint bij leadzanger Johnny Manuhutu(71), de oprichter van deze legendarische band, die hij overigens eerst The Eagles noemde. Toen bleek dat er in Amerika al een bandje was met diezelfde titel dat behoorlijk succesvol aan de weg timmerde, koos Manuhutu voor de naam Massada.

Volledig scherm Johnny Manuhutu,oprichter en frontman van Massada. © Peter Veerman

,,Ons optreden in Vlissingen staat in het teken van onze recente dubbel-cd/dvd ‘Baronda’. Dat is veertig jaar Massada in één box met allemaal eigen nummers. Hits als Latin Dance, Arumbae, Feeling Lonely en natuurlijk Sayang E zijn slechts enkele nummers van de speellijst. De muziek is het belangrijkste, maar we vertellen in dit theaterconcert ook het hele verhaal, mede met filmbeelden en wat uitleg’’, vertelt Manuhutu. Op de vraag hoe hij de huidige sound van band kan duiden, zegt hij: ,,Het is allemaal latin georiënteerd vanwege de ritmiek. Ons belangrijkste instrument is een trommel, de tifa. Die heeft alles te maken met onze Molukse wortels. De tifa klinkt vrij melancholiek, maar wij hebben er een stevige beat onder gezet door ook de Cubaanse sound en de Amerikaanse latin erbij te betrekken. Dat zit allemaal verweven in de muziek van Massada, maar de basis blijft de tifaslag.’’

Frustraties en trauma's

Het verhaal van Massada als band mag dan begin jaren zeventig beginnen, er gaat veel aan vooraf. Om de passie van de muzikanten en de bevlogenheid van hun fans te kunnen doorgronden, is een stukje geschiedenis nodig. Dat is het verhaal over de KNIL-militairen die met hun gezinnen in 1951 op de vlucht uit Indonesië naar Nederland kwamen, hier in barakken verspreid over het land werden opgevangen en de droom koesterden weldra naar de Republiek der Zuid-Molukken te kunnen terugkeren. Dat die terugkeer er nooit van kwam en het verblijf in barakken vele jaren duurde, leidde tot frustraties en trauma’s en bij sommigen tot geweld: gijzeling en treinkaping. ,,Wij wezen als bandleden dat geweld destijds volledig af, maar enig begrip voor de frustraties hadden we wel, want die maakten wij thuis ook mee’’, zegt Manuhutu. Zelf was hij een jochie van tweeënhalf in 1951. Van die komst naar Nederland kan hij zich niks meer herinneren. Van het opgroeien in de barakken in Kamp Almère in Huizen wel. ,,Mijn vader was KNIL-militair geweest en had de politionele acties van de Jappen meegemaakt. Van zo’n vader krijg je als kind dan ook stevige straffen hoor, als je iets verkeerds doet.’’

Volledig scherm Leadzanger Johnny Manuhutu bij Massada © Peter Veerman

Muziek biedt de mooie kant van het verhaal. ,,Muziek zit Molukkers in de genen’’, benadrukt Manuhutu. ,,Er was eigenlijk altijd muziek, ik zong in een kinderkoor en we gingen naar de kerk, waar ook werd gezongen.’’ Wellicht werd bij hem toen al de basis gelegd voor Massada. Hij koos voor een studie werktuigbouw in Amsterdam, maar zette daar na een jaar al een punt achter, want de muziek trok te hard aan hem. ,,Als jonge muzikant wil je ook steeds muziek maken en ik zocht de jongens in het kamp daarvoor uit. Zelf wilde ik het toen heel geperfectioneerd en professioneel aanpakken.’’

Heel wat verzoeken geweigerd

Massada wist die ambitie waar te maken en toonde zich bovendien eigenzinnig door lang niet op alle wensen van platenmaatschappijen in te gaan. ,,Dan vroegen ze ons concessies te doen door bepaalde muziek wat anders te spelen of op een andere manier te beginnen. Maar wij hadden het origineel gemaakt en daar wilden we niet van af. Dus we hebben heel wat geweigerd’’, grinnikt Manuhutu. Massada’s optreden bij Pinkpop 1979 geldt als een hoogtepunt van de band, maar ook de nummer-1-hit Sayang E. Dat nummer werd in feite niet voor Massada geschreven. Manuhutu en de Zeeuwse gitarist Rudy de Queljoe componeerden het op verzoek van Veronica ten bate van een actie voor kinderen in de Derde Wereld. Het succes was overrompelend en kwam toch op het conto van Massada, dat overigens besloot de opbrengst aan het goede doel te schenken.

Het verhaal van Massada is niet in het kort volledig samen te vatten, maar zal in het theater verder weerklinken. Een verrassing voor de fans wellicht is dat de beroemde percussionist Nippy Noya in Vlissingen ook van de partij zal zijn en zich gaat uitleven samen met de acht vaste bandleden.