Martijn zit in quarantaine: ‘Mama mag na drie dagen naar buiten, ik na vijf en jij na zeven’

,,Een streepje bij de T! Er staat een streepje bij de T!” Ontzet staart mijn dochter Nikki naar het uitslagenschermpje van de zelftest. ,,Nee hè. Ik heb corona!” Even een testje doen: het was bij mijn dochters van 13 en 11 jaar zowat routine geworden. Op hun middelbare school in Goes liggen de zelftests zo voor de pak. Een vriendinnetje verkouden? Even met z’n allen een staafje in de neus tijdens de pauze. Met een snottebel thuis na het fietsen? Even checken.