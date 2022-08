Mart Goud vaart op een zandzuiger: ‘Ik wilde in mijn carrière nog wel eens op een heel groot schip varen’

In onze waterrijke provincie wordt heel wat af ‘geschipperd’. Je komt er van alles tegen. Van zeiljachten en motorbootjes tot rondvaartboten en vrachtschepen. In deze zomerserie interviewen we een aantal schippers over hun werk of ontspanning tijdens het varen. Met deze week Mart Goud (62), kapitein van zandzuiger de DC Brugge van DC Dredging.

Groot onderhoud

Normaal gesproken ligt de DC Brugge in Breskens. Vandaag gaan we per uitzondering aan boord in Dordrecht, waar het schip voor groot onderhoud aan de kade ligt. Gedurende een aantal weken zijn er diverse aanpassingen en onderhoud aan onderdelen gedaan. ,,Op den duur raken dingen versleten of kom je erachter dat er een aanpassing nodig is om efficiënter te werken”, legt Mart uit. Een stoet aan werklui is op diverse plekken aan dek bezig en op de kade staan grote kranen om installaties te takelen. Vanuit het stuurhuis heeft Mart goed overzicht en krijgt hij om de haverklap een telefoontje of oproepje om ergens bij te assisteren of iets van te vinden.