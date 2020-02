Marlou (14): ‘In Zeeland voel ik me gewoon thuis’

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten ze op deze plek aan het woord. Vandaag: Marlou Beije (14) uit Burgh-Haamstede.

Waar ben je vaak te vinden?

,,Ik ben vooral te vinden op school omdat ik soms tot laat les heb. Verder ben ik bijna elke dag bij de paarden. Doordeweeks een paar uurtjes, op zaterdag zo’n beetje de hele dag. We hebben vier paarden: Spekkie, Jaatje, Jootje en Witje. Jaatje is mijn eigen paard. We hebben een echte paardenfamilie: mijn ouders en zusje rijden ook paard. Als ik naar de paarden ga, zijn mijn ouders en zusje er vaak bij. Mijn opa en oma zijn er ook vaak bij, zij wonen naast de paarden.”

Wat doe je allemaal naast school?

,,Naast school spreek ik wel eens af met vriendinnen. We hebben een vriendengroep van zo’n elf vriendinnen. We gaan soms even winkelen of bij een vriendin thuis iets doen. Verder zit ik na school graag op mijn telefoon. Gewoon lekker niet aan school denken. Verder ben ik gewoon vaak bezig met de paarden. Elke dag rij ik ongeveer een uurtje en daarna verzorg ik ze. Ik vind dat namelijk erg leuk en om met beesten bezig te zijn. Na het paardrijden ruim ik op, maak ik de hoeven schoon, borstel ik ze en voer ik ze. Ongeveer drie keer in de maand rijd ik een dressuurwedstrijd. Heel af en toe doe ik mee aan een springwedstrijd.”

Wat vind je belangrijk?

,,Ik vind het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Ook vind ik het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om met vrienden af te spreken en eigen keuzes kan en mag maken. Zelf vind ik het belangrijk om ook met paarden bezig te kunnen zijn in het leven.”

Wat wil je later worden?

,,Later wil ik misschien schoonheidsspecialiste worden omdat ik het leuk vind om nagels te lakken. Mezelf opmaken vind ik ook erg leuk. Ook zou ik iets met paarden willen doen omdat ik nu ook graag veel mee bezig ben. Ik denk dat ik later een trainingsstal wil runnen, gespecialiseerd in dressuur. Het lijkt me mooi om les te geven en kinderen te begeleiden.”

Wat vind je van Zeeland?

,,Ik heb het erg naar mijn zin in Zeeland. Wel zou ik het leuk vinden als er meer grote winkelketens komen. Maar verder mis ik hier niks. Het mooie aan Zeeland is dat je hier het strand hebt en bossen. De natuur is mooi. Ook heb ik hier de vrijheid en de ruimte om iets te doen. In de stad zit alles zo dicht op elkaar.”

Blijf je in Zeeland wonen?

,,Dat wil ik wel, maar als ik ga studeren ga ik misschien naar Brabant, Rotterdam of Amsterdam. Ik kijk puur naar de school. Als Scalda mij een leuke school lijkt ga ik natuurlijk daarheen. Wat ik precies wil gaan doen weet ik nog niet. Als ik buiten Zeeland ga studeren keer ik sowieso terug. Hier heb ik namelijk mijn familie, mijn vrienden en mijn paarden. In Zeeland voel ik me gewoon thuis.”