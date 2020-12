Marloes leerde van haar overleden man Reginald: ‘ Zijn instelling was: ‘we leven nú, dus we moeten er nú iets van maken’”

Kerstmis, dat was het feest van het jaar voor Reginald. ,,Hij was er helemaal weg van”, vertelt Marloes de Visser-Peene. ,,Hij hield van gezelligheid. Hij wilde het hele huis aankleden. Als ik hem niet tegenhield, stonden er overal kerstspulletjes. Het liefst draaide hij de hele dag kerstmuziek. De laatste jaren hadden we de traditie om op kerstavond cadeautjes uit te pakken. Die traditie hebben we er dit jaar ook ingehouden. Zijn drie kinderen waren hier op kerstavond we hebben de pizzarette aangezet, en cadeautjes uitgepakt, precies zoals we het de afgelopen jaren deden. Het was een hele waardevolle avond, natuurlijk met lachen en huilen. Het helpt mij als ik eraan denk hoe fijn hij het zou vinden als hij ons zo zou zien.”

Maandag was het precies een half jaar geleden dat Reginald Peene overleed. Voor zijn vrouw is hij nog overal: in haar gedachten, op de foto’s aan de muur van het huis waar ze samen woonden, maar ook op de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren waar ze allebei werkten als docent. Na de zomervakantie is Marloes weer aan de slag gegaan. ,,Het werken geeft structuur aan de dag. Bovendien leeft hij voort op school. Hij komt nog heel vaak ter sprake bij leerlingen en collega’s. Bij hem vroeg je je nooit af: was hij vandaag nou wel of niet op school? Hij was authentiek en kon kinderen bereiken. Ik durf te zeggen dat hij één van de populairdere docenten op school was. Ik had er niet aan moeten denken om nu ergens anders te werken. Als ik een mindere dag heb, dan hoef ik dat niet uit te leggen. Er is begrip omdat mijn collega’s en de leerlingen hem ook gekend hebben.”