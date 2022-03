Marlies was één van de eerste vrouwen bij de marine: ‘Ze waren bang dat we met een dikke buik van boord zouden stappen’

Eerste caisson Watersnood­mu­se­um kleurt geel-blauw om mensen in Oekraïne te steunen

OUWERKERK - Het eerste caisson van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is voor even verlicht in het blauw-geel, om de mensen in Oekraïne te steunen. Maandagavond kleurt ook het Havenpark in Zierikzee blauw-geel, naar de kleuren van de Oekraïnse vlag. Uit solidariteit met het door oorlogsgeweld overspoelde land en haar inwoners.

6 maart