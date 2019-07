Marleen (17) dacht een jaar geleden dat ze zou sterven. Nu knokt ze voor zichzelf en andere Lyme-patiënten

UPDATE | Video Motorrij­der overleden bij ongeluk op Molendijk Kortgene, pas na geruime tijd gevonden

18:32 KORTGENE - Op de Molendijk in Kortgene is bij een eenzijdig verkeersongeluk een motorrijder overleden. Hoe de 47-jarige man, afkomstig uit Kortgene, het leven heeft verloren was in eerste instantie onduidelijk. De politie stelde een onderzoek in.