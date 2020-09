Mark Rutte pronkt met het geschiedenisboek van zijn Middelburgse partijgenoot

,,Ik zag Mark Rutte deze week even, na de algemene beschouwingen", vertelt Van Gent. De Middelburger is Kamerlid voor de VVD, de partij van Rutte. ,,Hij zei meteen: ‘Je boek staat in mijn kamer.’ Ik antwoordde: ‘Ik heb liever dat je het leest.’ Hij vertelde dat hij er mee bezig was: ‘Ik heb er al in zitten bladeren.’ En hij is de premier van Nederland, die jokt niet hè."

Niks geënsceneerd

Als een Kamerlid een boek schrijft, is het gebruikelijk om dat aan te bieden aan de voorzitter, Khadija Arib. De minister en de staatssecretaris van Defensie kregen eveneens een exemplaar. ,,Het leek me een aardig idee om er ook een aan Mark Rutte te geven", vertelt Van Gent. ,,Dus op een decemberochtend zijn de uitgever, Hans Sakkers en ik bij hem in het Torentje op bezoek geweest om het aan te bieden. We werden hartelijk ontvangen en hij was zeer geïnteresseerd. Vergeet niet, hij is historicus. Er staan meer geschiedenisboeken op zijn kamer. Op die krantenfoto's is niks geënsceneerd. Die werkkamer ziet er echt zo uit."