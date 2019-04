Mark Rutte komt naar Zeeland

De dag begint bij Viskwekerij Neeltje Jans, waar onder andere mosselen worden gekweekt. De minister-president krijgt een rondleiding door het familiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar bestaat en waar 40 mensen werken. De mosselkwekerij combineert ambachtelijk werk met innovatieve technieken, waardoor het bedrijf toekomstbestendig moet blijven.

Aansluitend bezoekt de premier een woonlocatie van GGZ-organisatie Zeeuwse Gronden in Ovezande, waar mensen met een psychiatrische aandoening beschermd en zelfstandig kunnen wonen, midden in het dorp. Door deze voorziening is het voor hen mogelijk om in Zeeland te blijven wonen. De minister-president luncht in de gemeenschappelijke ruimte met bewoners, familieleden, woonbegeleiders en dorpsgenoten.

In de middag bezoekt Rutte het Zwin College in Oostburg. Het Zwin College werkt nauw samen met andere scholen om te zorgen dat kinderen in Zeeuws-Vlaanderen ook in de toekomst een brede scholengemeenschap in de buurt hebben. Op de school praat de minister-president met leerlingen, docenten en ouders.

Vervolgens opent hij Dow Terneuzen Diamond Center. Dit nieuwe hoofdkantoor van Dow Benelux in Terneuzen biedt ruimte aan 1100 medewerkers. Daarmee zorgt Dow voor werkgelegenheid voor de Zeeuwen én voor een impuls aan de regio.