Mark Rutte komt in Zeeland praten over de marinierskazerne

Voorspel­ling dokter uitgekomen: ‘Als ze het haalt, wordt ze honderd’

17:16 KLOOSTERZANDE - Bij haar geboorte was Maria de Smet zo zwak dat de dokter zei: ,,Als ze het haalt, wordt ze honderd jaar.” Zijn voorspelling is uitgekomen. Maria, weduwe van Piet Taelman, vierde maandag in woonzorgcentrum Antonius in Kloosterzande haar eeuwfeest.