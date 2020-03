Mark Rutte geeft geen duimbreed toe: ‘Wij gaan het niet eens worden vanavond’

Precies om kwart over acht betrad hij de arena in het Arsenaaltheater in Vlissingen. De premier stond midden in de zaal in een soort denkbeeldige boksring. Omringd door een paar honderd diep ontevreden Zeeuwen maakte hij klip en klaar dat wat hem betreft het kabinet maar één fout heeft gemaakt. De Zeeuwen zijn te laat geïnformeerd over de twijfels die er leefden over de verhuizing van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen.

Net als zijn partijgenote staatssecretaris Barbara Visser eerder in de Tweede Kamer had gedaan, maakte Rutte hiervoor zijn excuses. Maar hij nam ook geen millimeter afstand van het optreden van Visser. ,,Haar excuses, zijn mijn excuses.” Maar beter ten halve gekeerd richting Apeldoorn, dan ten hele gedwaald naar Vlissingen, is de onderbouwing van het kabinetsbesluit. Als vanuit de zaal Visser als onbetrouwbaar wordt neergezet, wordt hij even fel: ,,Ik hoop dat jij nooit fouten maakt. Zij is een van de betrouwbaarste mensen die ik ken.” Hij ontkent dat Visser tegen Zeeuwse bestuurders gelogen heeft en dat Zeeland niet serieus is genomen.

Handtekening waard

,,Maar wat is dan een handtekening van de rijksoverheid waard? Toen wij tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder protesteerden zei Den Haag dat er nu eenmaal handtekeningen waren gezet. Waarom geldt dan nu niet: een handtekening is een handtekening”, klonk het uit de zaal.

,,Dat is natuurlijk de kernvraag", zei Rutte. Hij schetste nog eens de historie: van het besluit in 2012 tot het afschieten van het project in 2020. ,,De mariniers vormen de kern van onze krijgsmacht. Langzaam begon de twijfel rond verhuizing van de mariniers te groeien. In 2018 kwam het project ook in de publiciteit steeds meer ter discussie te staan. In mei 2019 besloot de staatssecretaris te gaan onderzoeken of er alternatieven zijn. Toen hadden we als kabinet moeten zeggen: we gaan met jullie in Zeeland in gesprek. Nogmaals mijn excuses.”

Met het imago van Zeeland is volgens Rutte niets mis. Zijn eigen broer verhuisde ooit van Doorn naar Middelburg.

Lied

Rutte beloofde de Zeeuwen een pakket compensatiemaatregelen die vergelijkbaar effect moeten hebben als de komst van de 1800 gezinnen die met de mariniers zouden zijn meegekomen. Bij zijn aankomst stond al een groep van 35 Zeeuws-Vlamingen klaar. Zij zongen een lied waarin ze vroegen om een tolvrije Westerscheldetunnel. Ook in de zaal werden voorstellen gedaan voor compenserende maatregelen. Beter openbaar vervoer zodat de grens tussen Randstad en Zeeland minder scherp wordt. De premier wilde niet ingaan op de kansen van dit soort wensen. ,,Alle suggesties worden genoteerd, maar ik ga er niets over zeggen. Ik wil Zeeland en de adviseur voor de compenserende maatregelen niet voor de voeten lopen.” Vrijdagmiddag zal overigens de naam van de adviseur bekend worden gemaakt in Den Haag.