Mark Dunsbergen gaat van Hrieps-zaak naar Marengo-proces: ‘Dat advocaten worden gewantrouwd, gaat te ver’

Zeeland valt na 23 jaar nog steeds onder Dunsbergens werkgebied. De Hrieps-overval, cocaïnesmokkel in de haven van Vlissingen, dodelijk geweld in Biggekerke, in alle zaken verdedigt hij één of meerdere verdachten. Landelijk is hij ook actief. Vanuit zijn kantoor in Breda doorkruist hij heel Nederland. Naar de rechtbank in Zwolle voor de rechtszaak tegen kopstukken van de inmiddels verboden motorclub Satudarah en binnenkort naar de zwaarbeveiligde bunker in Amsterdam voor de verdediging van zijn cliënt in het Marengo-proces. ,,Mijn werk is mijn passie, dus dat scheelt. Anders is het niet vol te houden.’’