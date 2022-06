Marjon ziet Sarah en topkok Thijs trouwt

Muzikant JB Meijers speelde dit weekend een thuiswedstrijd op Vestrock en genoot met volle teugen. Op Instagram laat hij de hele band even meegenieten van de spotlights:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door JB Meijers (@jbmeijers)

De Thoolse weervrouw Marjon de Hond vierde haar verjaardag. Het is niet lastig te raden hoe oud ze geworden is, en het bevalt haar - getuige de hashtag - prima.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Marjon de Hond (@marjon_de_hond)

En ook Thijs Meliefste, sterrenkok van het gelijknamige restaurant in Wolphaartsdijk, had een feestje te vieren...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Thijs Meliefste (@thijsmeliefste)

Zangeres Emma Heesters is met haar lief, Anderlecht-speler Wesley Hoedt, er even tussenuit op de Malediven. Emma is kennelijk van mening dat één foto meer zegt dan duizend woorden, en qua onderschrift moeten we het dan ook doen met twee emoji's: een hartje, en het symbool dat oneindigheid verbeeldt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Emma Heesters (@emmaheesters)

Wesley postte overigens ook zijn eigen foto uit het vakantieparadijs, waarop we een heel andere kant van Emma te zien krijgen:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Wesley Hoedt (@wesleyhoedt14)

Razend knap: atlete Noor Dekker is een absolute nieuwkomer in de discipline crossduathlon, maar de Serooskerkse pakte in haar tweede (!) wedstrijd ooit direct een bronzen plak op het WK in Roemenië!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Noor Dekker (@noordekker)

Terneuzenaar Olaf Hamelink is ook tevreden over zijn prestaties. Hij won weliswaar niet in het programma ‘Million Dollar Island', maar blikt toch tevreden terug op zijn veertig dagen op het onbewoonde eiland.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Olaf Hamelink (@olafhamelink)

De doorgaans erg kleurrijke kunstenares Ineke Otte uit Goes deelt een plaatje uit de oude doos. Wat minder kleurrijk dan we van haar gewend zijn, maar dan kan ook aan de techniek van weleer liggen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Inekeotte (@inekeotte)

Voor een beetje kleur kunnen we gelukkig altijd nog terecht bij Miss United Nations 2022, de Zeeuwse Kimberly Moens uit Kapelle. Deze gele outfit is niet te missen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kimberly Svetlana Daphne (@kimberlymoens.official)