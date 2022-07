Marjolein zet De Bloemfabriek te koop: ‘Konden we dit huis maar optillen en meenemen naar Amsterdam’

Julia (10) uit Bruinisse wil het Gezicht van Zuidplein worden: ‘Ik sta graag in de spotlights’

Er kan op haar gestemd worden. En dat gebeurt al vaak. Julia Zwager is met bijna honderd andere mensen in de race om het gezicht te worden van het vernieuwde winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam. ,,Die fotoshoot wil ik heel graag winnen.”

7 juli