Mario Molegraaf vertaalt Mein Kamp: ik zat in het hoofd van Adolf Hitler

portret Leo Hannewijk: 'Ik hou wel van een beetje tegendruk'

8:30 Nog één keer rolt hij de rode loper bij CineCity uit, om wereldsterren, BN’ers, maar vooral veel filmliefhebbers te ontvangen. De komende editie van Film by the Sea, die vrijdag in Vlissingen begint, wordt de laatste onder leiding van Leo Hannewijk.