Mario en Mellanie: met de bruiloft gaat 2021 sowieso een bijzondere jaar worden

Het was of Mario en Mellanie een vooruitziende blik hadden. Zonder de kennis van nu maakten ze allebei maatschappelijke keuzes die je achteraf kunt bestempelen als ‘zeer verstandig’. ,,In 2019 was ik nog zelfstandige in de muziek”, vertelt Mario. ,,Daar ben ik mee gestopt om in december 2019 in het onderwijs te gaan werken. Had ik die keuze niet gemaakt, dan was ik nu failliet geweest. Mijn vriendin maakt een soortgelijke keuze. Ze had een mooie kapsalon in Middelburg, die heeft ze verkocht en de overdracht was op 1 april 2020. Je mag het gerust bizar noemen dat we geswitcht zijn van job, nog voordat we de impact van het coronavirus kenden.”