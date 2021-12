Marinus bezorgt de PZC als een chique ober

VideoZes dagen in de week zijn ruim 400 Zeeuwse mannen en vrouwen in het holst van de nacht in de weer om te zorgen dat de PZC op de mat valt. Hoofdredacteur Ronald van Geenen liep een ochtend mee.

Het is 2 uur ’s nachts als tienduizenden kranten vanuit de drukkerij aankomen in het verdeelcentrum in Kapelle. Van hieruit rijden busjes naar verschillende depots in Zeeland om de PZC verder te verspreiden.

Een bijna militaire operatie en bijna altijd gaat het goed. Behalve dan die ene keer vorige winter. Toen was het zo gevaarlijk glad op de weg, dat regiomanager Peter van Saane de keten moest stil leggen. En het gebeurde eens dat de vrachtauto vol verse PZC’s muurvast stond voor een kapotte brug. ,,Toen is de hele oplage opnieuw gedrukt,’’ zegt Van Saane.

Diepe slaap

Vlissingen is nog in diepe slaap als distributeur Breggina Rob in het depot aan de President Rooseveltlaan met strakke hand zorgt dat haar mannen en vrouwen de juiste hoeveelheid kranten en een looplijst krijgen. Daarop staat precies op welke adressen welke krant moet worden bezorgd. Rob leidt het grootste depot van Zeeland en is trots op haar noeste werkers. ,,We krijgen gelukkig maar heel weinig bezorgklachten.’’

Klokslag 4 uur meldt bezorger Marinus van Heumen (37) zich op het depot. Een stapeltje van 108 kranten, merendeels PZC, ligt voor hem klaar. Nauwgezet schikt hij de stapel en controleert hij zijn looplijst. Die zal hij deze ochtend voor het laatst checken. Alles is strak in zijn hoofd geprent.

Marinus’ wijk ligt in een wijde omtrek rond het Vlissingse gemeentehuis. PZC-lezers hebben geen idee wat een prachtig ritueel er vooraf gaat aan het moment dat hun krant in de bus gaat. Zoals de abonnees in het appartementen-complex aan de Koudekerkseweg. Bijna iedereen leest hier de PZC, Marinus maakt een stapeltje van elf kranten klaar.

Ritueel

Als Marinus een krant voorbereidt voor het ‘brievenbusmoment’ kan je beter niets aan hem vragen. Hij gaat volledig op in het ritueel dat zich die ochtend 108 keer herhaalt.

Dat werkt als volgt. Marinus pakt een PZC uit zijn fietstas, zorgt dat het logo aan de bovenkant zit en vouwt de krant dan precies met de hoekjes tegen elkaar zachtjes dubbel. Dan opent hij geruisloos de klep van de brievenbus en steekt in een langzame, vloeiende beweging de krant naar binnen. Als een chique ober die het topgerecht van een meesterkok serveert.

Als Marinus meer dan tien meter moet lopen, zet hij zijn fiets op slot. Een keer is het hem overkomen dat zijn fiets werd gestolen. Met bijna alle kranten er nog in. ,,Gelukkig kon ik een fiets lenen op het depot en waren er precies genoeg reservekranten om mijn rondje af te maken. Gelukkig. Ik moet er niet aan denken abonnees teleur te stellen.’’

Volledig scherm PZC-hoofdredacteur Ronald van Geenen loopt een ronde mee met krantenbezorger Marinus van Heumen. © Dirk-Jan Gjeltema