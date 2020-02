Marinierskazerne: Was Vlissingen in het geheim al lang uit beeld?

Is binnen de muren van het ministerie van Defensie in het geniep een plan voor een marinierskazerne buiten Vlissingen op papier gezet? Is Zeeland in slaap gesust met de mededeling dat de inspraakprocedures voor de mariniers nu eenmaal veel tijd kosten? Zeeland eist dat de staatssecretaris per direct openheid van zaken geeft.

De Telegraaf berichtte dinsdag dat in ‘interne defensiedocumenten’ te lezen is dat Nieuw Milligen bij Apeldoorn een betere plaats is om een kazerne voor het Korps Mariniers te bouwen dan Vlissingen: ,,Vergeleken met Vlissingen zouden bouw en exploitatie hier tientallen miljoenen goedkoper uitvallen. Vrijwel alle nadelen van Zeeland gelden niet voor deze locatie.” In november zou binnen Defensie daarom al een streep zijn gehaald door het project in Vlissingen.

Lees ook PREMIUM Marinierskazerne: Commissaris van de koning Polman haalt hard uit naar staatssecretaris Visser Lees meer

Het gaat om veel meer

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) gaf vorige week maandag tegenover de Zeeuwse bestuurders toe dat in Den Haag over alternatieve locaties gedacht wordt. Maar het artikel in de Telegraaf suggereert dat het om veel meer gaat. De genoemde voordelen van Nieuw Milligen zijn niet verrassend. Mariniers hoeven niet te verhuizen, er zijn oefenterreinen in de buurt en je hebt minder slaapplaatsen nodig omdat er nu eenmaal meer mensen in de buurt wonen. Allemaal argumenten die bij het nemen van het besluit om in Vlissingen te bouwen al bekend waren. Toen was weliswaar Nieuw Milligen zelf niet in beeld, maar doordat deze plaats op slechts 45 kilometer afstand van Doorn ligt, zijn de voordelen ten opzichte van Vlissingen vergelijkbaar.

Het artikel in de Telegraaf joeg gisteren bestuurlijk Zeeland voor een tweede keer in korte tijd in de gordijnen. ,,Als dit zo zou zijn, dan zou er sprake zijn geweest van een soort geheime militaire operatie”, zei commissaris van de koning Han Polman.

Ook irritatie in Tweede Kamer

Niet alleen in Zeeland heerst irritatie over het optreden van de staatssecretaris. Ook in Den Haag groeit het ongemak. SGP-Kamerlid Chris Stoffer zei gisteren tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer het gevoel te hebben achter spoken aan te rennen. Met die spoken doelde hij op de strategische lekken naar de pers: over massaal vertrek van mariniers (bleek bij andere elite-eenheden niet anders te zijn), over vervuilde grond (was al in 2012 bekend), over de kosten (terwijl het wachten nog is op de offertes) of over alternatieve plannen (eerst niet, toen weer wel).

Staatssecretaris Visser zei ‘te balen van het proces’. Ze herhaalde nog maar eens dat het kabinet pas eind maart de knoop doorhakt. Visser kampt met een dilemma. Wat weegt zwaarder? De belangen van de mariniers of die van Zeeland? GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik vroeg haar wanneer dat dilemma was ontstaan. Zijn collega Kees van der Staaij (SGP) wist het antwoord. In 2018 gooide een aantal mariniers - van hoog tot laag - de kont tegen de krib. ,,Toen was dat dilemma er al. Waarom zo getreuzeld met dit dossier?” De staatssecretaris vroeg de Kamer nog even geduld te hebben.

Maar de Zeeuwse bestuurders zijn het zat. Ze eisen dat de staatssecretaris nog deze week al haar kaarten op tafel legt. Gedeputeerde Dick van der Velde: ,,Wat is de stand van zaken? Wat er is gedaan aan onderzoek? Wat is de status van dit dossier? Dat willen weten vóór we een volgende stap gaan zetten in de zin van toch nog realisatie of anders compensatie. Dat is het tweede plan. We kunnen niet verder met het stilzwijgen van het ministerie en de geruchten in de pers.”