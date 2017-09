'Marinierskazerne was een cadeautje voor Karla Peijs'

VLISSINGEN - Het besluit in 2013 om de marinierskazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen was een ‘mooi afscheidscadeau’ voor Karla Peijs, toen nog commissaris van de koningin in Zeeland.

Dat schrijft voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes in haar boek Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn. Ze stelt toenmalig Defensie-minister Hans Hillen te citeren, partijgenoot van Peijs. Peijs noemt de aantijging in een reactie 'volstrekte nonsens'.

Berckmoes kwam op 9 november 2011 in de Kamer. Als kersvers woordvoerder defensiepersoneel ging ‘ze ter kennismaking theedrinken’ bij Hillen. ,,Op zijn deftige werkkamer in het oude ministerie op het Plein’’, beschrijft ze. ,,Boven de bank hing een levensgroot schilderij van Michiel de Ruyter. Hillen vertelde mij over zijn bewondering voor De Ruyter. Die stoerheid van toen moest herleven, vond hij.’’

Want in De Ruyter 'leefde de VOC-mentaliteit voort waarover CDA-premier Balkenende nog zo had gekraaid in de Kamer', zou Hillen tegen haar hebben gezegd. ,,Balkenende was allang uit beeld, maar in die ‘geest van de VOC’ redeneerde Hillen nog steeds dat de marinierskazerne van Doorn verplaatst moest worden naar Vlissingen, tenslotte de geboortestad van Michiel de Ruyter, waar zijn standbeeld staat.’’

Hillen had de verhuizing in het openbaar aangekondigd toen het kabinet al was gevallen, schrijft het voormalig VVD-Kamerlid. ,,Daarmee liep hij stevig voor de troepen uit. Hillen had zelfs geroepen dat er financieel voordeel mee te halen viel. Maar een onafhankelijk onderzoek was er niet naar gedaan. Na wat koetjes en kalfjes bleek ‘Vlissingen’ het enige onderwerp te zijn waarover hij met mij wilde praten. Hij was er helemaal vol van. Hij vertelde dat het ‘toch zo leuk zou zijn voor Karla’. Ik dacht nog: Karla wie? Dat bleek dus Karla Peijs, commissaris van de Koningin in Zeeland. En, o ja, toevallig ook van het CDA. ‘Karla’ zou driekwart jaar later uit dienst gaan en die verdiende, zo vond Hillen, ‘toch een mooi afscheidscadeau’. Ik dacht: huh? Gaat dat zo?''

Berckmoes beschrijft dat ze 'nog te bleu was om er iets over te zeggen'. Ze uit in haar boek ook kritiek op Kamerlid André Bosman uit Middelburg, voorganger op Berckmoes' portefeuille. Volgens haar was hij 'zeer verbolgen dat hij zijn portefeuille kwijt was geraakt'. ,,Hij was naast het CDA-duo de derde partij die direct baat had bij een diepte-investering in Vlissingen. Dat zou het noodlijdende havenstadje uit het slop moeten trekken en dan was hij het mannetje in de regio'', schrijft Berckmoes in haar boek.

Volgens haar 'bleef Bosman maar treuzelen met de notitie over Vlissingen die al maandenlang geagendeerd stond voor de fractie'. ,,Het onderwerp bleef zo onbesproken in de fractie. De woordvoerders van CDA en VVD hadden het al achter de schermen met Hillen op een akkoordje gegooid, zonder de VVD-fractie in te lichten.''

Berckmoes schrijft daarop zelf 'het plan-Vlissingen' op de agenda van de fractie te zetten. ,,Han ten Broeke (VVD-Kamerlid-red.) was ziedend. Tijdens een ijlings door hem ingelaste werklunch peperde hij mij in: Zo werkt dat niet hier.''

Volstrekte nonsens

In een reactie noemt voormalig commissaris van de koningin Karla Peijs Berckmoes' verhaal ‘volstrekte nonsens’. ,,Waar slaat het op? Iedereen weet dat ik geen cadeautjes boven de 50 euro mag aannemen.''

Ze zegt dat het besluit om de kazerne te verhuizen niet een paar maanden voor haar vertrek is genomen. ,,Op de dag van mijn afscheid eindigde het proces. Maar we waren toen al anderhalf jaar bezig. In de tijd dat het ter sprake kwam, wist ik zelf nog niet eens dat ik weg zou gaan.’’

VVD-Kamerlid André Bosman wil inhoudelijk niet op de aantijgingen van zijn oud fractiegenoot reageren. ,,Kennelijk hebben we te maken met een teleurgesteld voormalig Kamerlid dat - zoals ze zelf zegt - niet erg uit de verf is gekomen. Iedereen in Zeeland weet hoe het met de besluitvorming rondom de kazerne is gelopen.''