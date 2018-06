Marinierskazerne Vlissingen kostte tot nu toe al bijna 40 miljoen

Binnen het Korps Mariniers bestaan grote bezwaren tegen de verhuizing naar Vlissingen. Het korps heeft nu zijn thuisbasis in het Utrechtse Doorn. De sociale gevolgen wegen hierbij het zwaarst, maar er wordt ook getwijfeld aan de oefenmogelijkheden in Zeeland. Visser geeft toe dat een aantal oefenlocaties voor de mariniers, zoals Texel en de Harskamp, vanuit Doorn gemakkelijker bereikbaar zijn dan vanuit Vlissingen. Met de medezeggenschapscommissie van Defensie is de staatssecretaris in gesprek over wat er in Vlissingen aan faciliteiten nodig is. Verder onderhandelt Defensie met eigenaren van terreinen, gemeenten en de provincie Zeeland over medegebruik. Voor een aantal terreinen zijn al contracten afgesloten.