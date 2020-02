Marinierskazerne: Commissaris van de koning Polman haalt hard uit naar staatssecretaris Visser

Aanleiding is een publicatie in De Telegraaf, dat Visser al in november op basis van onderzoek heeft besloten de marinierskazerne niet in Vlissingen te bouwen maar in Nieuw-Milligen. Terwijl de Tweede Kamer haar daar in het wekelijkse vragenuurtje over aan de tand voelde, uitten Polman en gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) daarover hun ongenoegen in hun wekelijkse gesprek met de Zeeuwse pers.