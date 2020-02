Mariniers willen geen verkering met Zeeland: ‘Het ligt niet aan jou. Het ligt aan ons’

Qua patet orbis (Zo wijd de wereld strekt) is de lijfspreuk van het Korps Mariniers. En dan zou Zeeland te ver zijn voor de geharde zeesoldaten? De marinier is duidelijk in zijn eer aangetast. Het gedoe rond de marinierskazerne heeft het imago van de mariniers geen goed gedaan. Onterecht, geeft hij verontwaardigd te kennen: mariniers zijn geen watjes. Typische mariniershumor: ,,Wil je een Mars? Ik heb er nog één van 25 kilometer.” Of, na een urenlange, slopende tocht met bepakking, op het eindpunt te horen krijgen dat de beloofde maaltijd nog even twintig kilometer verder ligt. Bikkels zijn het, opgeleid om overal ter wereld te worden ingezet, te land of ter zee, in bergen en woestijnen, in bittere kou of de hitte van de jungle. Maar als-je-blieft niet naar Zeeland, was de boodschap van de mariniers.