Mariniers uit Doorn moeten vooral lachen om 'versierpogingen' Zeeland

De Nedersoja rukt op in Zeeland

7:30 SCHOONDIJKE - Soja brengt nog geld in het laatje van de boer. Daarom laat akkerbouwer Jan van Dam uit Schoondijke voor het derde jaar sojazaad zaaien. Het Zeeuwse areaal sojabonen is met 50 hectare nog bescheiden, maar de agrarische coöperatie Agrifirm ziet er wel brood in. ,,Ik denk dat de teelt gaat uitbreiden, want er is vraag naar. Het is een veelbelovend gewas'', zegt Wouter van Zeele van Agrifirm, die akkerbouwers in Zeeuws-Vlaanderen bij de sojateelt adviseert.