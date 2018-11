Mariniers kunnen niet in Doorn blijven

video ‘De afdruk van het schip zit op de kering’

14:28 NEELTJE JANS - Beroepsschipper Johannes Post van de KNRM werd vanochtend om vijf uur uit bed gebeld over de aanvaring bij de Oosterscheldekering. ,,De Eemshorn, die kennen we hier allemaal. We zijn er met onze kleine boot, Fred, naartoe gevaren. Het schip lag stabiel met zijn zijkant tegen de kering. Door de stroming werd het er mooi tegenaan gedrukt en omdat het niet was geladen, lag het wat hoger. Twee keer geluk bij een ongeluk.‘’