Mariëlle is klasseboer: ‘Kinderen moeten weten waar de melk vandaan komt’

Om half zeven ’s morgen begint de werkdag op De Heerenhoeve. Het is dan nog pikdonker aan de Korte Heerenstraat, net buiten Oostburg. De navigatie herkent het nummer vreemd genoeg niet, maar de verlichte stal is gelukkig een baken in de duisternis. In de striemende wind wandelt een schaduw. Vader John Vesseur wijst naar boven. ,,Hoe heb jij de storm doorstaan? Goed? Oh fijn. Bij ons vlogen de pannen van het dak en op de nok van de schuren is het nodige weggewaaid. Ik hoop dat ik snel een dakdekker vind.”