Mariëlle en José kregen allebei kanker; geld inzamelen voor Pink Ribbon gaf ze energie

De verdwaalde dolfijn is nu ook nog eens zoek. Maar dat is niet per se slecht nieuws

KERKWERVE - Of het allemaal al niet triest genoeg is. Nu is de verdwaalde dolfijn die in de Oosterschelde zwom, ook nog eens kwijt. Hoe men ook zoekt, de tuimelaar is in geen tijden meer gezien. Of dat slecht nieuws is? Nou, waarschijnlijk niet.

8 november