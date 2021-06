Margreeth is 19 en zorgt voor haar moeder: ‘Omdat ik van haar houd en omdat het nodig is’

Gemeenten onderzoe­ken gazonbe­heer: waar kunnen ze minder maaien?

31 mei GOES - Een keurig gemaaid gazonnetje is niet per se milieuvriendelijk. Want zonder bloemetjes geen insecten en zonder insecten geen vogels. Anderzijds moet een trapveldje regelmatig worden gemaaid, anders struikelen alle voetballertjes. Zes Zeeuwse gemeenten gaan onderzoeken hoe ze hun gazons het beste kunnen onderhouden.