Marga Vermue wielerkampioene bij burgemeesters

Vermue won ook al in 2016. Dat was toen niet zo moeilijk. Ze was de enige deelneemster aan het NK wielrennen voor burgemeesters. Vermue had zaterdag in het Brabantse Beek en Donk, gemeente Laarbeek, wel concurrentie, van Marieke Moorman, burgemeester van Bernheze (ook Brabant), en wist dus haar titel te behouden. Vermue kwam officieel nog uit als burgemeester van Cranendonck, de Brabantse gemeente waar ze in 2012 burgemeester werd na tien jaar wethouderschap in Borsele.