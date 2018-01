Marco Kleppe laat kattendebat even rusten

KAPELLE - Alle media stonden maandag op de stoep of hingen aan de lijn. Door zijn pleidooi om katten thuis te houden of aan te lijnen is de Kapelse SGP-lijsttrekker (en wethouder) Marco Kleppe ineens landelijk bekend. ,,Dat was wel het laatste waar het me om te doen was", zegt hij.

Vele duizenden reacties op Facebook, berichten in vrijwel alle Nederlandse en zelfs Vlaamse media, live in debat op Radio 1, tv-programma's die hem - vergeefs - vroegen op te komen draven. Kleppe wist maandag even niet wat hem overkwam. ,,Het is echt onvoorstelbaar wat dit onderwerp losmaakt bij mensen."

Op een gegeven moment waren drie cameraploegen tegelijk rond het gemeentehuis in Kapelle aan het filmen. ,,Het is fijn dat we ons hierover druk kunnen maken en er blijkbaar geen andere zaken zijn in Nederland die echt aandacht vragen. Maar heel eerlijk: als politicus geniet je ook van dit soort dingen, van hoe zoiets loopt. Dat is gewoon mooi."

Natuurlijk waren er ook volop negatieve reacties en werd zijn oproep belachelijk gevonden. ,,Dat weet je als je met zo'n voorstel komt. Maar ik ben vooral verrast en verbaasd over de vele bijval."

Kleppe benadrukt dat zijn partij inspeelt op de vele klachten die ze krijgt over overlast van katten. Binnenhouden of aanlijnen kan een oplossing zijn. ,,De primaire reactie is: een kattentuigje is belachelijk. Maar wat is het verschil tussen een hond die in de openbare ruimte loopt en een kat? Natuurlijk kan een tuigje niet altijd, maar dat ontslaat je niet van de plicht om erover na te denken en misschien wat maatregelen te nemen."

De SGP-lijsttrekker wilde vooral de discussie op gang brengen. ,,Dat is wel gelukt", lacht Kleppe. ,,Veel mensen zeggen: je hebt me aan het denken gezet en eigenlijk heb je wel een punt. Het mooie is dat je hierdoor gesprekken krijgt met mensen met heel verschillende standpunten. Hier en daar weet je elkaar toch te vinden en leer je ook echt van elkaar."