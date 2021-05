Marco en Sabine hebben geboekt! Maar veel mensen twijfelen. ‘De vraag is: welke regels gaan gelden?’

Zeeuws-Vlamingen kunnen zich straks laten testen zonder tol te betalen

11 mei DEN HAAG - Zeeuws-Vlamingen die naar theater of restaurant willen, kunnen zich straks gewoon in Zeeuws-Vlaanderen laten testen. Ze hoeven dus niet eerst via de toltunnel naar een testlocatie elders in Zeeland. De Tweede Kamer dwingt het kabinet dat te regelen.