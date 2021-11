Marcin Beaufort hoeft niet meer zo nodig in de keuken te staan: ‘Ik gun iedereen een burn-out’

PORTRETMarcin Beaufort werkte in toprestaurants in Nederland, België, Engeland en Australië en is nu echt thuis. In Cadzand. In zijn West-Zeeuws-Vlaanderen, de streek die zo veel mooie producten te bieden heeft. ,,Met 35 man in een keuken staan, ik moet er niet meer aan denken.”

Kent u ze nog, die programma’s van Gordon Ramsay waarin de pannen door de keuken vliegen, vergezeld door zeer creatief gebruik van the F-word? Regelmatig komen ze nog in herhaling voorbij op tv, met zo veel pixels dat je ze kunt tellen. Het lijkt geacteerd, maar Marcin Beaufort (45) weet beter. De inwoner van Cadzand kookte in het vermaarde Le Manoir aux Quat’Saisons, even buiten Oxford, voor de wereldberoemde Raymond Blanc. ,,Daar gold het recht van de sterkste in de keuken. Iedereen kookte om de derde Michelinster binnen te halen. Dan werd er gevloekt en getierd en vlogen er dingen door de keuken. Het zag er precies zo uit als in Boiling Point van Gordon Ramsay, maar dan zonder camera’s.”

Voor Gordon Ramsay had Beaufort vroeger graag willen werken. Maar zijn sollicitatie bij de Britse celeb chef liep op niets uit. Een goede twintig jaar later moet hij er niet meer aan denken, elke dag op sterrenniveau koken. Natuurlijk, het werken op topniveau vond hij fantastisch, maar twee hernia-operaties, een burn-out en de ziekte van zijn dochter hebben hem doen inzien dat er meer op de wereld is dan negentig uur per week buffelen. Nu adviseert hij restaurants en met Foodregio WZVL wil hij West-Zeeuws-Vlaamse streekproducten beter op de kaart zetten. Dat is hem meer lief dan een eigen restaurant starten. ,,Ik gun iedereen een burn-out.”

Waar komt die liefde voor koken vandaan?

,,Op mijn dertiende ging ik al in de horeca werken, op camping De Pannenschuur in Nieuwvliet. Ik begon zoals iedereen in de afwas en ben van daaruit de keuken ingerold. Ik deed toen nog havo, maar ben later naar hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge gegaan. Heb verschillende stages gedaan en een jaar of vijf in de omgeving van Maastricht gewerkt. Toen ik in Engeland bij Raymond Blanc terechtkwam, werkten we met 30, 35 man in de keuken.”