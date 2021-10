Marcel en Danny dansen vijftig uur in tv-marathon: ‘Dit is de ultieme uitdaging’

Stilzitten is voor Marcel een grotere opgave dan bewegen. ,,Ik ben geboren als danser. Ik vind dansen het allerleukste dat er is. Als ik beweeg, dan ben ik vrij van denken.” Hij omschrijft zichzelf als iemand met een ontembare energie. ,,Ik dans veel, maar ik zwem ook elke dag in de zee. Ik heb ADHD. Dansen is mijn medicijn.” Van ingestudeerde danspasjes houdt hij niet. ,,Ik laat me leiden door de muziek en door wat ik daarbij voel. Als er ergens een dansavond is, dan ga ik daar vaak naartoe, maar ik dans ook veel in de woonkamer, samen met mijn vriendin.”