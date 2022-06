Marc wil na 35 jaar terug naar Zeeland: ‘Ik mis de zee’

,,Toen ik achttien was ging ik naar Den Helder om de officiersopleiding te doen aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Op en neer reizen vanuit Vlissingen is haast niet te doen en bovendien wilde ik destijds heel graag weg uit Zeeland. Ik vond het een beetje saai worden, op zondag was er veel dicht en er was weinig te doen. Bij de marine lonkte het avontuur: het leek me de perfecte manier om veel van de wereld te zien en al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid te krijgen.”