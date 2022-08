Maori geeft Zeeuwen de naam Nieuw-Zeeland terug: ‘Want ons land heet Aotearoa’

,,Een absoluut surrealistisch moment”, noemde Maori-kunstenaar Hori het. Op foto’s verspreid op sociale media is hij breed lachend te zien, samen met zijn vriend Blair Cowan en tv-presentator Joe Daymond, nadat hij van Auckland naar Vlissingen is gereisd. Hij staat op de golfbreker bij De Gevangentoren. Op de achtergrond is het Badstrand zichtbaar. Aan de palen heeft hij net een bordje gemonteerd. Het is een boodschap ‘aan de inwoners van Zeeland’. Die mogen de naam Nieuw-Zeeland terug hebben. Want: ‘De naam van ons land is Aotearoa’, de Maori-naam voor de eilanden.