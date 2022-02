Manon had, zeiden ze, nog zes weken te leven. Het zijn nu 21 jaar. ‘Kanker heeft me veel goeds gebracht’

Opgefokte Zeeuwen slaan McDonald’s-medewerker halfdood met lachgas­tank in Breda: ‘Waarom!?’

BREDA – Een beetje lafjes pakte verdachte M.C. (21) uit Terneuzen de drie kilo zware lachgastank vast die de officier van justitie dinsdag mee naar de rechtbank had genomen. Toen de rechter vroeg of C. even wilde voordoen hoe hij de Bredanaar dan met de fles had geslagen, kwam er beweging.

2 februari