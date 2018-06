Mannen die stiekem op haventerrein Nieuwdorp waren blijven langer in cel

OM: Niemand is nalatig geweest bij dood van Ezra in zwembad van Goes

15:15 GOES - De dood van de 13-jarige Ezra Trinidad uit Goes in zwembad Omnium, vorig jaar oktober, is uitgebreid onderzocht door het openbaar ministerie. Dat zegt woordvoerder Elke Kool. ,,We hebben geconcludeerd dat er in deze kwestie door niemand strafbaar is gehandeld.''