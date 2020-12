Manfred woont in Delft, maar spreekt nog altijd de taal van het Land van Hulst

,,Ik had een goede jeugd en groeide op zonder veel zorgen, we hadden het goed in ons gezin. Ik heb een één jaar jongere zus. We woonden in een nieuwbouwwijkje met de kleuterschool en lagere school om de hoek. Mijn moeder was huisvrouw en mijn vader had een managementfunctie op een fabriek in de Antwerpse regio. We maakten lange vakantiereizen en vanaf 1980 gingen we meestal met ons nieuwe jacht richting de Engelse zuidkust. Vanwege tegenwind en veelvuldig slecht weer haalden we dat einddoel niet altijd.”