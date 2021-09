Man vrijgesproken van ontucht bij reddingsbrigade in 2008

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft een man uit Noord-Beveland vrijgesproken van ontucht met een minderjarige pupil in 2008. Beiden waren in die tijd actief bij een Zeeuwse reddingsbrigade.

Volgens de rechtbank was er onvoldoende bewijs om te stellen dat de man van mei tot oktober in 2008 in de fout was gegaan. Het OM eiste twee weken geleden 80 uur taakstraf en een celstraf van 31 dagen, waarvan dertig voorwaardelijk.

De vrijgesproken verdachte is hoofdpersoon in een rapport van het Instituut Sport Rechtspraak (ISR), dat ondersteunt bij rechtszaken. Het ISR kwam in 2019 in actie nadat de Reddingsbrigade Nederland aan de bel had getrokken. Aanleiding waren twee meldingen die waren binnengekomen bij een vertrouwenspersoon van de Van Dixhoornbrigade in Middelburg over vermeend ongewenst seksueel gedrag van de man.

Het ISR stelde vervolgens een eigen onderzoek in en sprak met betrokkenen van de Van Dixhoornbrigade en de Domburgse Reddingsbrigade, waar de man actief was. Uit rondvraag bleek dat hij bij beide brigades tussen 2013 en 2019 meerdere seksuele contacten had gehad met minimaal vier minderjarige jongens. Daarnaast had de man bij zeker acht jongens seksuele handelingen verricht. Acht jongens, die man een seksueel getinte wijze benaderde, hielden het contact af. Volgens het ISR ging de man steeds op dezelfde manier te werk.

Royement als lid van Reddingsbrigade Nederland

De onderzoeksresultaten van het ISR waren voor de Reddingsbrigade reden om de zaak aan te dragen bij de tuchtcommissie van het ISR. Dat leidde op 5 juli, twee maanden geleden, tot royement van de man als lid van Reddingsbrigade Nederland. De zaak leek daarmee afgedaan. Slachtoffers hadden wel verklaringen afgelegd bij de politie, maar of dat leidde tot aangiftes is niet bekend.

Opmerkelijk was dat het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging overging voor de feiten uit 2008. Een woordvoerder van OM bevestigde dat het het strafrechterlijke onderzoek op gang was gekomen naar aanleiding van het ISR-rapport. Volgens vertegenwoordigers van de Van Dixhoornbrigade en Domburgse reddingsbrigade waren binnen hun clubs alle protocollen gevolgd, maar bleef de man onder de radar door een geraffineerde aanpak.

Advocaat Willem van Voorst Vader gaf eerder al aan dat hij niet blij was met de wijze waarop zijn cliënt werd vervolgd. ,,Het OM heeft nauwelijks een opsporingsonderzoek. Dat is bizar. Je mag een tuchtonderzoek niet vergelijken met een opsporingsonderzoek”, zei de raadsman anderhalve week geleden. Hij was vandaag niet verrast over de vrijspraak. ,,Dit was de enige mogelijke uitslag.”