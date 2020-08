Man uit Kerkrade veroordeeld tot cel voor seks met veertienjarige

De rechtbank vindt bewezen dat S. begin februari 2019 in Sluis diverse keren seks heeft gehad met het meisje uit de gemeente Sluis. De rechtbank neemt het hem met name kwalijk dat hij met en zonder voorbehoedsmiddel seks met haar heeft gehad, waardoor zij mogelijk zwanger had kunnen raken of een SOA had kunnen oplopen en er op geen enkele manier rekening mee had gehouden dat het een jong, kwetsbaar meisje betrof. S. leerde het meisje kennen in Maastricht. Begin vorig jaar boekte hij een hotel in Sluis en had hij daar weer een ontmoeting en seks met haar. Een medewerker van het hotel vertrouwde het niet en belde haar moeder en zo kwam de zaak aan het rollen.