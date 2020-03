Man uit Kamperland ook besmet met corona

Update 15:19 uur Cios-klas twee weken naar huis vanwege corona-vermoeden na skireisje

15:19 GOES - Een complete klas van het Cios in Goes mag anderhalve week niet op school verschijnen. Dat heeft GGD Zeeland besloten, nadat de klas terugkeerde van een skitrip in het Oostenrijkse Gründlsee. Het gaat om 75 studenten. Tijdens het verblijf vertoonde een studente corona-achtige klachten. Of ze het virus heeft, is nog niet zeker. Een leerling van Scalda locatie Bessestraat in Goes is wel positief getest.