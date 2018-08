Man uit Borsele krijgt taakstraf voor seksueel misbruik stiefdochter

K. werd ervan verdacht dat hij zich tussen 1999 en 2010 in Kruiningen en Wissenkerke aan zijn dochter, pleegdochter en stiefdochter had vergrepen. Ze waren toen twaalf, twaalf en zestien jaar.

K. erkende wel dat hij dat hij zijn stiefdochter ontuchtige handelingen had laten plegen, maar ontkende seks met de meisjes te hebben gehad. Dat hij ook zijn dochter en pleegdochter seksueel had misbruikt achtte de rechtbank bij gebrek aan wettig bewijs niet bewezen. Hun verklaringen waren onvoldoende om in elkaars zaak als steunbewijs te dienen.