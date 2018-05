Man steelt hoverboard onder de ogen van 9-jarige Tjitte uit Goes

Jukebox en Bonte Stoet brengen beiaard naar de straat

18:32 ZIERIKZEE - Zeventig nummers vielen er te kiezen, zaterdag bij de Beiaardjukebox in hartje Zierikzee. Favoriet was Perfect Day van Lou Reed. ,,Die heb ik een paar keer gespeeld'', zegt beiaardier Janno den Engelsman. Verzoekjes werden per sms naar het carillon hoog in de Stadhuistoren gestuurd. Oud en modern kwamen samen.