Man sleurt vrouw van fiets bij Kapelle, crasht na achtervolging

De agenten zagen even later een soortgelijke auto aan de kant van de weg staan. Toen de agenten de bestuurder wilden aanspreken, ging die er met hoge snelheid vandoor. De agenten volgden. Net na de Vlaketunnel crashte de auto op de toerit naar Kruiningen. De bestuurder was niet gewond en had op eigen kracht zijn auto verlaten. Omdat de agenten in zijn auto aanwijzingen zagen liggen voor betrokkenheid bij het incident, is hij aangehouden en overgebracht naar een politiecel. Daar wordt hij later verhoord.