Man scheurt met 88 per uur door 30-kilometerzone in Clinge

College van Goes blijft achter plan voor woonvoor­zie­ning van 's-Heeren Loo staan

6 maart GOES - Het is geen stap terug in de tijd dat zorgaanbieder 's-Heeren Loo in Goes een wat groter wooncomplex voor mensen met een beperking wil bouwen. Dat vinden burgemeester en wethouders van Goes. ‘Juist de zeer verspreide en soms slechte huisvesting van Arduin zorgde ervoor dat de zorg niet goed en veilig kon worden georganiseerd’, schrijven ze aan de PvdA.